В Луганской области простились с командиром батальона "Луганск-1" Сергеем Губановым (фото, видео)

Сергей Губанов вывез семью подальше от оккупации, а сам вернулся в Луганскую область, чтобы защищать свою землю. В 2015 году возглавил батальон "Луганск-1" и все эти годы, вместе со своими бойцами, выполнял самые трудные задачи на передовой.

В Луганской области в Северодонецке простились с командиром батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» полковником полиции Сергеем Губановым с позывным Седой.

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Как говорится в сообщении на сайте МВД, от поселка Кряковка и до Станицы Луганской комбат и его бойцы осуществляли патрулирование, чтобы не допустить проникновения на подконтрольную Украине территорию вражеских диверсионно-разведывательных групп и перекрыть контрабандные пути.

Заместитель председателя Офиса президента Роман Машовец отметил, что Сергей Губанов достойно и профессионально защищал Украину от врага и все, что остается следующим поколениям – чтить и помнить героя.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что Сергей Губанов – это побратим, патриот и настоящий комбат. "Склоняем головы перед погибшим Героем Украины, командиром батальона «Луганск 1» Сергеем Губановым. На войне с первых дней, его проклинали враги Украины, а он остался верен присяге. Принципиальный, настоящий офицер своего государства! Чтим и помним героев! Украина победит!", - написал Аваков в "Твиттере".

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что «Луганск – 1» под руководством Сергея Губанова не отдал ни сантиметра родной земли окупанту. «Свобода никогда не будет бесплатной», – это слова Сергея. К сожалению, они стали трагически пророческими. Благодаря принципиальной позиции комбата, «Луганск – 1» боролся за каждый сантиметр Луганщины. Его имя и его подвиги уже вошли в историю Украины. Мы должны всегда о нем помнить»,- отметил Клименко.

На церемонии прощания с Горбуновым, заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян сказал, что Сергей Губанов отказался от всех карьерных амбиций, а вместе с милиционерами, которые не предали Украину, защищал родной край. «Лучше всего, как командира и человека его характеризует тот факт, что он закрыл собой своих бойцов. И лучшая память о нем – вернуться в освобожденный Луганск», - сказал Вадим Троян.

Сергей Губанов родился в Луганской области. Он вступил в ряды милиции в 1995 году. Прошел путь от дежурного дежурной части Стахановского городского отдела милиции до начальника Луганского городского управления. События 2014 застали его на посту начальника Ленинского районного отдела милиции Луганска. Во время бурных событий, когда Луганщину начала оккупировать Россия, Сергея вместе с еще несколькими офицерами милиции взяли в плен боевики и пытались выбить признание о том, где милиционеры прячут оружие.

Тогда, благодаря решимости личного состава милиции, удалось освободить из плена всех офицеров. Но уже буквально через неделю у каждого из них дома были «засады» боевиков и объявлена «охота» на его жизнь и еще 16-ти офицеров милиции. Все они были внесены боевиками в «расстрельный список 17-ти», их фотографии были развешены на всех блокпостах террористов с призывом - подлежат расстрелу.

Сергей Губанов вывез семью подальше от оккупации, а сам вернулся в Луганскую область, чтобы защищать свою землю. В 2015 году возглавил батальон «Луганск-1» и все эти годы, вместе со своими бойцами, выполнял самые трудные задачи на передовой.

За заслуги перед Украиной полковник полиции Сергей Губанов был награжден Орденом Богдана Хмельницкого. Вчера указом президента ему присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", посмертно. Награду получила супруга героя.

Как сообщал УНИАН, Сергей Губанов погиб вечером 20 мая в результате подрыва на мине в районе населенного пункта Трехизбенка. Кроме Губанова еще трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения. Их эвакуировали вертолетом НГУ в госпиталь им. Мечникова в Днепре.