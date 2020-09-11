На церемонию привезли флаги «республики» и России.

В оккупированном Россией Луганске установили первый бюст мертвому главарю боевиков Валерию Болотову.

Об этом сообщает сайт сепаратистов.

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Бюст установили в центре города – на площади Героев Великой Отечественной войны. К памятнику, который открыл действующий главарь боевиков в "ЛНР" Леонид Пасечник, сошлись пенсионеры и работники оккупационных администраций.

На церемонию привезли флаги «республики» и России.

Сам Пасечник объяснил появление бюста «благодарностью за первый этап становления «ЛНР».

Кто такой Валерий Болотов

Болотов в мае 2014 году был активным участником захватов админзданий в Луганске. Тогда же он назначил себя главарем «республики».

Уже в августе 2014 года Болотов уехал в Москву, перед этим подав в отставку. Там он и умер в 2017 году. Жена преступника убеждена, что мужа отравили в кафе «Красная машина».

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Автор: УНИАН