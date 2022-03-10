Владимир Москаленко отметил, что два человека получили ожоги, несовместимые с жизнью.

Три человека погибли в результате обстрела Коростеня в ночь с 9 на 10 марта. Среди погибших два гражданина Беларуси.

Об этом сообщил мэр Коростеня Владимир Москаленко.

"Мы с вами находимся на территории бывшего молокозавода, а сейчас – базы UPG. В 00:00 часов начался очень тяжелый обстрел территории города Коростеня и, в частности, территории, где мы с вами находимся. Результаты обстрела с самолетов вы можете увидеть: практически разрушены все помещения", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что один человек погиб при обстреле, а еще два человека получили ожоги, которые не совместимы с жизнью, поэтому фактически три погибших.

"Два из них – белорусы, которые стояли здесь машинами, попросились на период, пока будут уезжать. И они не знали, что как раз из белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень", - рассказал Москаленко.

По его словам, бомбы еще попали на улицу Поляковой и на улицу Кемского, 58, где находится РЭС.

Также он отметил, что из Коростеня выехало 60-70% жителей, но есть нехватка специалистов, которые обеспечивают работу критической инфраструктуры города.

Как ранее сообщал УНИАН, ночью российские оккупанты нанесли несколько авиаударов по Коростеню, в результате один человек погиб, двое травмированы.

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