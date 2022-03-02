Ранее враги угрожали, что в случае отказа от переговоров город обстреляют из артиллерии.

В городе Конотоп Сумской области местная власть пошла на переговоры с оккупантами. Российские военные угрожали обстрелять город, если переговоры не будут проведены.

Об этом рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

С оккупантами разговаривала военная администрация. По договоренности, смены власти в городе не будет и флаг останется украинским. ВСУ не будет стрелять по врагам. Не будет взаимных провокаций. Военные РФ останутся на своих позициях.

В Конотопе будет обеспечена работа общественного транспорта, коммунальных служб, машин скорой помощи, машин с продуктами. Для обеспечения правопорядка добровольцы установят блокпосты вглубь Конотопа.

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