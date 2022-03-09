Все желающие могут оставить заявку.

9 марта в Киеве запустили платформу для подключения интернета в укрытиях.

Если у жителей нет доступа к сети интернет, то можно оставить заявку на портале. Администрация портала свяжется и сообщит о следующих шагах.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации (CDTO) Киева, заместитель Виталия Кличко Петр Оленич в своем Telegram-канале.

"Приглашаю провайдеров присоединяться к проекту и спасибо тем, кто уже с нами.

Все новости и укрытия по Wi-Fi буду публиковать на этом канале. На связи!", - написал Оленич.

"Если в укрытии, где вы временно находитесь, нет доступа к сети интернет оставляйте заявку, мы свяжемся с вами и сообщим о выезде монтажника. Сообщите окружающим, что вы планируете подать заявку на установку Wi-Fi и по безопасности встретьте монтажника интернет-провайдера", - говорится на портале.

Напомним, в Минцифры рассказали, как интернет Илона Маска Starlink поможет украинцам на войне. В первую очередь StarLink-интернет от компании SpaceX Илона Маска будет использоваться для покрытия важных объектов.

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