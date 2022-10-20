Соответствующие меры будут предприняты в целях экономии электроэнергии.

В четверг, 20 октября, с целью экономии электроэнергии в столице, на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Городской голова также рассказал о перечне маршрутов, где произойдет замена транспорта:

- № 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Независимости"

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- №7 "ул. Чернобыльская - ст. м."Площадь Льва Толстого"

- №14 "Ботанический сад-железнодорожный вокзал"

- №16 "ул. Туполева-Майдан Независимости"

- № 18 "Майдан Незалежності – вул. Сошенко"

- №23"ул. Туполева – Лукьяновская площадь"

- №24 " ул. Северная-просп. Свободы"

- №26 " просп. Свободы-ст. м. "Нивки"

- № 27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Киев-Волынский"

- №28 "ст. м." Лукьяновская-просп. Свободы"

- № 29Д "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит"

- №31 "ул. Милославская-ст. м."Лукьяновская"

- №32 "ул. Северная-ул. Сошенко"

- № 33 "Минский массив – Железнодорожный вокзал "Южный"

- № 34 "ул. Северная ст. м. "Почайна"

- № 37 "ул. Милославская – ст. м. "Лесная"

- №42 "ул. Дегтяревская-ст. м. "Лыбедская"

- № 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь"

- № 47 "ул. Милославская – ст. м. "Минская"

- №50к"ул. Милославская – Дарницкая площадь"

- №50 "ул. Милославская – ст. м."Лыбедская".

Обстрелы РФ критической инфраструктуры: энергетическая ситуация в стране

Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроснабжения. Из-за этого власти призвали украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.

Сегодня, 19 октября, советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры серьезно повреждены.

Впоследствии заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что с завтрашнего дня по всей стране будут вводиться ограничения на поставки электрической энергии. Начиная с 07:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

Отключение электроэнергии 20 октября в Украине будут поочередными, их продолжительность будут определять облэнерго, но она составит не более четырех часов.