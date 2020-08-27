Кабмин изменил условия пересечения админграницы с оккупированным Крымом и ОРДЛО
Кабинет министров меняет пересечение административной границы с оккупированными территориями для иностранцев и лиц без гражданства с 29 августа по 28 сентября.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Читайте такжеСММ ОБСЕ за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия на Донбассе
В то же время правительство разрешило возобновить работу КПВВ с оккупированным Крымом и Севастополем в обычном режиме – с 00:00 29 августа.
Таким образом, Кабмин остановил действие распоряжения от 8 августа 2020 года, которым ограничивали работу пунктов въезда-выезда на админгранице с полуостровом.
Условия пересечения с 29 августа:
- Для въезда на подконтрольную Украине территорию иностранцы и лица без гражданства должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов на лечение COVID-19 (от зарегистрированной в Украине компании, от иностранной компании, имеющей свои представительства в Украине или договорные отношения с украинскими страховщиками).
- Обязательная самоизоляция для тех, кто въезжает. В то же время в случае отрицательного результата на тест COVID-19 (проведенного после выезда с оккупированных территорий) возможно досрочное прекращение карантина.
- Установка на смартфон приложении "Дія" или обсервация.
- Самоизоляцию могут не проходить дети до 12 лет и представители международных миссий, аккредитованных в Украине.
Украина закрывает границу для въезда для иностранцев с 00: 00 29 августа до 28 сентября. В правительстве решение объясняют ростом количества инфицированных COVID-19 в мире. Для белорусов сделали исключение.
Кроме того, правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине – до начала ноября.
Новости по теме:
- Украинцам, которые намерены выехать за пределы страны во время карантина, следует придерживаться определенных рекомендаций.
- Правительство Польши запретило 26 августа международные полеты из 43 стран мира.
- Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Украине закрыта продажа железнодорожных билетов по четырем станциям и изменен маршрут следования некоторых поездов.
- С 1 сентября украинским гражданам, которые будут осуществлять поездки в Беларусь необходимы будут загранпаспорта.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram