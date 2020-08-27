Кабмин изменил условия пересечения админграницы с оккупированным Крымом и ОРДЛО

Правительство возобновило работу контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда с оккупированным Крымом.

Кабинет министров меняет пересечение административной границы с оккупированными территориями для иностранцев и лиц без гражданства с 29 августа по 28 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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В то же время правительство разрешило возобновить работу КПВВ с оккупированным Крымом и Севастополем в обычном режиме – с 00:00 29 августа.

Таким образом, Кабмин остановил действие распоряжения от 8 августа 2020 года, которым ограничивали работу пунктов въезда-выезда на админгранице с полуостровом.

Условия пересечения с 29 августа:

Для въезда на подконтрольную Украине территорию иностранцы и лица без гражданства должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов на лечение COVID-19 (от зарегистрированной в Украине компании, от иностранной компании, имеющей свои представительства в Украине или договорные отношения с украинскими страховщиками).

для покрытия возможных расходов на лечение COVID-19 (от зарегистрированной в Украине компании, от иностранной компании, имеющей свои представительства в Украине или договорные отношения с украинскими страховщиками). Обязательная самоизоляция для тех, кто въезжает. В то же время в случае отрицательного результата на тест COVID-19 (проведенного после выезда с оккупированных территорий) возможно досрочное прекращение карантина.

для тех, кто въезжает. В то же время в случае отрицательного результата на тест COVID-19 (проведенного после выезда с оккупированных территорий) возможно досрочное прекращение карантина. Установка на смартфон приложении "Дія" или обсервация.

Самоизоляцию могут не проходить дети до 12 лет и представители международных миссий, аккредитованных в Украине.

Украина закрывает границу для въезда для иностранцев с 00: 00 29 августа до 28 сентября. В правительстве решение объясняют ростом количества инфицированных COVID-19 в мире. Для белорусов сделали исключение.

Кроме того, правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине – до начала ноября.

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Автор: Яна Ставская