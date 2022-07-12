Число жертв неизвестно из-за отсутствия связи с городом.

В захваченном Изюме Харьковской области российские оккупанты обстреляли гору Кременец, где собрались местные, чтобы позвонить родным. Пока неизвестно, сколько человек погибло, поскольку связи с городом нет.

Об этом сообщает местное издание KHARKIV Today.

Трагедия на Кременце произошла 8 июля. Оккупанты решились на массовый обстрел с целью ограничения общения жителей города с родными, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

По свидетельствам очевидцев, в тот день на Кременец приехали десятки людей, поскольку только там ловит связь украинских мобильных операторов. По данным издания, в 14:00 по горе ударили кассетными боеприпасами.

"Оккупанты всегда стояли на горе и слушали, что говорят люди. А именно в этот день ни одного не было. Погиб мой сосед Денис Щербак, добрый парень, у него жена осталась", – рассказала волонтер Юлия Чередник, которая смогла спасти из Изюма свою семью.

В социальных сетях активно распространяют информацию о гибели около десятка людей. Точное число жертв неизвестно. Оккупанты запретили захоронения в городе и не позволяют родным забирать тела.

Российские пропагандисты уже традиционно обвинили в трагедии Украину и пообещали опубликовать имена погибших. Однако очевидцы утверждают, что снаряды прилетели из глубокого тыла оккупантов в Изюмском районе.

"Удар был нанесен кассетным снарядом, когда люди собрались для звонков в Украину. ВСУ просто технически не могли обстрелять Изюм кассетными снарядами. Не говоря уже о том, что реальной причины для нанесения таких ударов нет", – рассказал руководитель отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник.

Как сообщал УНИАН, в результате вражеских обстрелов на Харьковщине за сутки погибли семь человек, пострадали - 34.

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