Информатор поселилась в декабре 2021 года недалеко от военного аэродрома.

В Ивано-Франковске Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали информатора Российской Федерации.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в социальной сети Facebook.

"Жительница Киева переехала на Прикарпатье в декабре 2021 года. Она поселилась неподалеку от военного аэродрома. Предательница изучала маршруты взлета и посадки, фиксировала на фото и видео вылеты самолетов. Полученные данные направляла в РФ", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили 48-летней киевлянке о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Разоблачение пособницы оккупантов происходило при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры. Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия нанесла удары по аэропорту Ивано-Франковска ракетными комплексами, также уничтожались склады ГСМ.

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