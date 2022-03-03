Андрей Левковский отметил, что такому нет прощения.

Ребенок погиб в Ирпене Киевской области. Трагедия произошла, когда российские военные бомбили город.

Об этом сообщил директор Ирпенской КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Андрей Левковский в Facebook.

Медик указал, что такому нет прощения.

"Детей я Вам, су*и, точно не прощу!" – говорится в сообщении.

Других подробностей медик не сообщил.

Как ранее сообщал УНИАН, российские войска уже несколько дней обстреливают и бомбят Ирпень под Киевом. По словам мэра города Александра Маркушина, за 1 марта удалось отбить три нападения. 2 марта российские оккупанты били по жилым домам.

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