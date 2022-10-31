Жителей столицы и области ждет тяжелый вечер, однако никого вывозить не будут.

В Сети начала распространяться информация об эвакуации из Киевской области на фоне массированной атаки оккупантов и проблем с электричеством и водоснабжением. Это вымысел: граждан не собираются вывозить из столицы и области. Однако их ждет тяжелый вечер и, возможно, не менее трудный завтрашний день.

Такой информацией поделился глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в официальном Telegram-канале.

"У нас будет сегодня тяжелый вечер и, возможно, завтра будет еще тяжелый день. Но нужно сохранять спокойствие. Никто никуда не едет, никого никто не собирается переселять. Мы все остаемся на своих местах, работаем, отстраиваем нашу страну — настолько, насколько это возможно во время войны", — заявил Кулеба.

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Председатель ОВА сообщил, что власти будут делиться информацией о состоянии критической инфраструктуры. Про дальнейшие планы всех жителей оповестят заблаговременно.

Ситуация с электроснабжением в Киевской области тяжелая, но контролируемая. Электричество уже начало появляться в отдельных районах области. На местах работают соответствующие службы.

Массированная атака по Киевщине 31 октября: что известно

В пределах Киева сегодня было зафиксировано 16 вражеских воздушных целей. Из них точно уничтожили 12. Однако в области был "прилет" на объекте энергетической инфраструктуры, с которым связана столица.

Удар привел к серьезным последствиям. Часть мегаполиса осталась без электричества, а на 80% территории пропало водоснабжение. Последнее обещали починить в течение 3-4 часов с момента возникновения проблемы.

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