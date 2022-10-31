В ОВА прокомментировали слухи об эвакуации на Киевщине / фото УНИАН, Ковальчук Виктор

В Сети начала распространяться информация об эвакуации из Киевской области на фоне массированной атаки оккупантов и проблем с электричеством и водоснабжением. Это вымысел: граждан не собираются вывозить из столицы и области. Однако их ждет тяжелый вечер и, возможно, не менее трудный завтрашний день.

Такой информацией поделился глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в официальном Telegram-канале.

"У нас будет сегодня тяжелый вечер и, возможно, завтра будет еще тяжелый день. Но нужно сохранять спокойствие. Никто никуда не едет, никого никто не собирается переселять. Мы все остаемся на своих местах, работаем, отстраиваем нашу страну — настолько, насколько это возможно во время войны", — заявил Кулеба.

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Председатель ОВА сообщил, что власти будут делиться информацией о состоянии критической инфраструктуры. Про дальнейшие планы всех жителей оповестят заблаговременно.

Ситуация с электроснабжением в Киевской области тяжелая, но контролируемая. Электричество уже начало появляться в отдельных районах области. На местах работают соответствующие службы.

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