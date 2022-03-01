Шесть спасателей смогли укрыться в больнице

Российские военные на БТР обстреляли спасателей в Херсоне. Сотрудники ГСЧС следовали на тушение пожара в здании ТРЦ "Фабрика".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

1 марта в 15:24 вражеский БТР открыл огонь по автоцистерне спасателей 2-й ДПРЧ. В результате шесть спасателей, которые были в машине, вынуждены были оставить авто. Люди укрылись почти в километре от места атаки в больнице. Никто из спасателей не пострадал.

"Не жалейте их, не пускайте слезу, когда видите как очередной пленник "освободитель" просит маму забрать его домой, потому что он не знал, куда он шел. Они нас не жалеют! Ни наших детей, ни женщин, ни родителей", - говорится в сообщении.