Среди погибших от рук оккупантов - 11 детей.

С начала войны России с Украиной 24 февраля в Харьковской области погиб 201 человек, среди которых - 11 детей. За последние сутки умерло 10 гражданских, среди них 3 детей.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Фиксируем преступления кафиров и число погибших за время этой войны. Враги заплатят за каждого пострадавшего. Мы никогда не забудем имена погибших", - написал Болвинов.

Днем 11 марта Болвинов сообщил, что в харьковскую многоэтажку на улице Героев Труда попал российских снаряд. Находящаяся в квартире женщина погибла.

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