Дії українських військових у Гостомелі були спрямовані на те, щоб знищити якомога більше сил і засобів ворога та не допустити захоплення аеродрому.

Під час боїв у Гостомелі російські окупанти втратила 200 елітних фахівців із захоплення летовищ та аеропортів.

Про це розповів командир підрозділу спецпризначення, офіцер-розвідник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони. Як зазначив військовий, який брав участь у битві за Київ, у Гостомелі окупанти мали намір висадити десант і захопити аеродром "Антонов".

Розвідник деталізував, що за планом Кремля, це летовище під Києвом мало послужити ключовим хабом для швидкого перекидання транспортною авіацією техніки та живої сили для окупації столиці України.

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"Схоже, росіяни думали, що повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час "приштинського кидка" в Косово від 12 червня 1999 року. Вони думали, що в Гостомелі повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час подій у Казахстані на початку січня 2022 року. Вони були настільки самовпевнені, не усвідомлюючи, що мають справу з українцями", - підкреслив Герой України.

Розвідник пояснив, що дії спецпризначенців ГУР та інших підрозділів Сил безпеки й оборони держави у Гостомелі були спрямовані на те, щоб знищити якомога більше сил і засобів ворога та не допустити захоплення аеродрому.

Внаслідок запеклих боїв злітно-посадкові смуги на летовищі стали непридатною для прийому російських транспортних літаків з військовими та технікою. Ворог поніс значні втрати.

"У боях за аеродром "Антонов" держава-агресор втратила близько 200 елітних бойових фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів, які десятиліттями брали участь у військових навчаннях такого типу", - повідомив представник ГУР.

Бої за Гостомель

24 лютого 2022 року ЗСУ вели запеклі бої за аеродром у Гостомелі. Тоді Сили оборони знищили майже весь російський десант, який намагалися висадити десятки вертольотів Ка-52 і Мі-8. Окупанти планували захопити аеродром в Гостомелі й використовувати його для висадки десантників та легкої бронетехніки. Реалізація цього плану призвела б до окупації Києва.

Крім того, в боях росіяни знищили Ан-225 "Мрія", що стояв в ангарі. Бої тривали до 27 лютого.

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