Российская техника имеет темно-зеленый и болотный окрас. Иногда присутствует трехцветный окрас.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объяснила, как отличить украинскую технику от российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

Так, отмечается, что российская техника имеет темно-зеленый и болотный окрас. Иногда присутствует трехцветный окрас.

Украинская техника имеет окрас в виде "пиксель" или темно-зеленый цвет, близкий к оливовому цвету.

Техника оккупантов, которая пока движется нашей страной имеет дополнительные признаки, которые указывают на направление движения:

Косую линию на кузове - на Херсон.

Метка Z на кузове - наступление на Харьков, также на этом направлении замечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет на Киев.

Треугольник - для подразделений на Славянск и Краматорск.

Круг - для мобильного резерва.

В Госспецсвязи отметили, что если увидели оккупационную технику, сообщите об этом ВСУ по контактам на сайте Генерального штаба.

"Снимайте на видео передвижения этой техники и выкладывайте в соцсети под хэштегом #війна_проти_україни. Есть желание и возможность — уничтожайте вражескую технику всеми возможными средствами. Ни в коем случае не снимайте передвижения украинской военной техники. Не помогайте врагу уничтожать вас, ваш дом, наши города и Украину", - отметили в службе.

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