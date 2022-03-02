Уже седьмой день в Украине идет война.

24 февраля 2022 года Российская Федерация вторглась в независимую Украину и развязала здесь полномасштабную войну, в результате которой гибнут украинские военные и мирные жители, среди которых и маленькие дети.

Оккупанты обстреливают как воинские части, аэродромы, государственные учреждения, школы и садики, так и жилые массивы. Под прицел российских военных попали многие города Украины, в том числе и Энергодар.

Сейчас в сети распространяется видео, на котором российские оккупанты бросают гранаты в мирных жителей. Также они открыли огонь по людям. Уже есть пострадавшие.

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