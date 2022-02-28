Население города дало врагам понять, что их здесь не ждут.

Граждане Украины продолжают давать отпор российским оккупантам. Они организовываются в бригады территориальной обороны и стараются своими силами останавливать продвижение врагов вглубь нашего государства. Сегодня УНИАН уже рассказывал, как жители Черниговщины развернули колонну техники агрессора. А теперь похожим подвигом отметилось население Энергодара.

На видео ниже можно заметить, как люди выстроили на дороге импровизированное заграждение. Они набросали шин, установили несколько противотанковых ежей и рассыпали шипы, чтобы машины противника пробивали колеса. Когда вражеская колонна увидела преграду, то остановилась за несколько десятков метров от нее. Увы, пока неизвестно, решились ли войска агрессора двигаться дальше по направлению к Энергодару.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. По данным Washington Post, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко способен поддержать армию РФ в атаке на наше государство уже сегодня, 28 февраля.

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