Еще один украинский военный ранен.

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли санитарные автомобили, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В частности, Донецкой спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил зарегистрировано уголовное производство по обстрелу вооруженными силами Российской Федерации экипажа санитарных автомобилей по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, оккупанты открыли огонь по двум штатным санитарным автомобилям с экипажем, которые осуществляли эвакуационные мероприятия вблизи населенных пунктов Златоустовка-Хлебодаровка Донецкой области. Смертельные ранения получили двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Еще один украинский солдат ранен", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляет следственный отдел 2 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Спецпрокуроры принимают все возможные меры для документирования военных преступлений с целью привлечения всех виновных к ответственности.

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