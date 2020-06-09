В оккупированном Донецке сожгли флаг России - офицер ВСУ (документ)

Флаг РФ сорвали со здания "дворца культуры".

Проукраинские патриоты взломали почту "МВД ДНР" и нашли там объяснительную о сожжении российского флага 2 июня 2020 года во временно оккупированном Донецке.

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Фото соответствующего "документа" террористов опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"2 июня в Донецке сорвали оккупационный флаг РФ и сожгли его. Подразделения "народной милиции" очень взволнованы, согласно докладной", – отметил он.

В опубликованном "документе" оккупантов сказано, что на место уничтожения флага страны-агрессора направили следственно-оперативную группу с кинологами.

Как сообщал штаб ООС, 8 июня российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения.

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