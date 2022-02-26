Детали текущей ситуации в регионе неизвестны.

Утром в субботу, 26 февраля, примерно в 06:35 в Черкассах и Черкасской области, в частности в Умани, объявили воздушную тревогу. Сейчас подробностей того, что происходит в регионе, нет.

Людей призывают немедленно идти в безопасное место и не приближаться к окнам. Полиция предупреждает, что по Черкассам и области могут нанести авиаудар.

Несколько минут назад воздушную тревогу объявили в Червонограде Львовской области и Львове.

Напомним, что около 5: 20 в Харькове объявили воздушную тревогу, в 5:35 - в Винницы. В 5:50 тревогу объявили в Луцке. Почти одновременно со Львовом тревогу объявили на Ровенщине. Деталей также нет.