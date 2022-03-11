В Бердянске сложная гуманитарная ситуация.

В городе Бердянск Запорожской области сложная гуманитарная ситуация. Жители мерзнут в своих домах, достать продукты и наличные деньги очень трудно.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Из-за повреждения газопровода в большинстве домов Бердянска нет газа и света. Починить поломку пока невозможно из-за активных обстрелов со стороны РФ.

В большинстве домов температура не превышает 12 градусов. Население пытается обогреться электроприборами, из-за чего сеть не выдерживает и часто выбивает электричество. Наиболее сложные микрорайоны – Колония и 8 марта.

Интернет в городе практически отсутствует. Есть слабый сигнал "Укртелекома" и медленный мобильный интернет.

Продукты в городе можно купить только на Центральном рынке. Наблюдается дефицит товаров и высокие цены. К примеру, десяток яиц стоит от 50 до 100 гривен. На рынке есть овощи, рыба. В аптеках - дефицит лекарств. Новые лекарства не завозят, а довоенные запасы почти закончились.

Местные жалуются на дефицит наличных денег. Наличные в выдают только в крупных банках - по тысяче в день на человека. В очереди за наличными можно простоять весь день и не дождаться.

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