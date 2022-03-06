Лидеры обсудили недавние переговоры между Россией и Украиной.

В Белом доме повели итоги разговора между президентом США Джозефом Байденом с президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел сегодняшним вечером.

Так, в официальном заявлении Белого дома говорится, что президент Байден подчеркнул продолжающиеся действия, предпринимаемые Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами, а также частным бизнесом, чтобы увеличить издержки России за ее агрессию в Украине.

В частности, он приветствовал принятое сегодня вечером Visa и Mastercard решение приостановить обслуживание в России. Президент Байден отметил, что его администрация увеличивает безопасность, гуманитарную и экономическую помощь Украине и тесно сотрудничает с Конгрессом для получения дополнительного финансирования.

"Президент Байден вновь выразил обеспокоенность недавним нападением России на украинскую атомную электростанцию и высоко оценил мастерство и храбрость украинских операторов, которые поддерживали реакторы в безопасном состоянии", - говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили недавние переговоры между Россией и Украиной.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт встретился с главой Кремля Владимиром Путиным относительно агрессии в отношении Украины, после чего отправился в Германию для переговоров с канцлером Олафом Шольцем.

Также Бенетт провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформировал его о встрече с Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: