Как отметил Гладков, российская ПВО сработала в городе Новый Оскол.

В ночь на понедельник, 6 марта, в Белгородской области (Российская Федерация) было неспокойно: местный губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в городе Новый Оскол сработала ПВО. Ранее вследствие загадочных "хлопков" в области также загорелась нефтебаза.

Российский чиновник отметил в своем Telegram, что в воздушном пространстве города российским силам удалось сбить три ракеты.

"В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия уточняются", - отметил он.

Гладков заявил, что вследствие инцидента осколочные ранения руки получил местный житель. Ему сейчас помогают медики.

Также есть повреждения от осколков фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. На месте происшествия работают российские аварийные службы, уточнил российский губернатор.

"Хлопки" в Белгородской области - последние инциденты

Отметим, что с территории Белгородской области российские силы регулярно осуществляют обстрел приграничных украинских городов. По этой причине в самом Белгороде и области также достаточно часто звучат "хлопки" и взрывы, ведь войска РФ роняют собственные ракеты и снаряды на головы "своих" же россиян.

Ранее местный губернатор Гладков сообщил, что на территории области рухнул российский самолет Су-25. Об инциденте стало известно 27 февраля: штурмовик упал на сарай с сеном, пилот экипажа погиб.

Также "хлопки" в Белгородской области слышали 11 февраля. Тогда местные власти сообщали о "прилетах" по городу Шебекино. Вследствие инцидента ранения получили трое мужчин.

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