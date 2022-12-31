Издание опубликовало прогноз относительно того, когда закончится война в Украине.

После десяти месяцев полномасштабного российского вторжения в Украну уже очевидно, что война не закончится в ближайший год.

Такой прогноз опубликовала британская газета Financial Times. Как говорится в материале, Россия пытается перегруппироваться и готовит свой народ к долгой войне. Согласно опублкованному прогнозу, наиболее вероятен продолжающийся конфликт.

Издание опубликовало прогноз, который звучит следующим образом: "Война в Украине будет длиться весь год. Ни Киев, ни Москва не согласятся заморозить конфликт".

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"Условия для прекращения огня, не говоря уже о формальном мирном урегулировании, вряд ли будут выполнены в 2023 году. Замораживание нынешних позиций не удовлетворит ни Россию, ни Украину... Зеленский не может согласиться на прекращение огня, оставив Украину без территории, утраченной после российского вторжения в феврале, помимо оккупированного Донбасса и Крыма, захваченных в 2014 году. Чтобы вернуть эту территорию, потребуется оружие, которое Запад, похоже, не желает поставлять", - говорится в прогнозе.

Мобилизация в РФ:

29 декабря 2022 года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о том, что война в Украине зашла в тупик. По его мнению, Кремль решил объявить еще одну мобилизацию призывников.

31 декабря 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников в видеообращении к россиянам в канун Нового года заявил, что у них осталась всего неделя, чтобы покинуть территорию РФ.

"Накануне нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. В первую очередь, это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларусь", - сказал Резников.

Украинская разведка прогнозирует, что уже 5 января в России начнется новая волна мобилизации, чтобы пополнить армию.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что армия Российской Федерации сможет восстановиться после потерь в войне в Украине минимум через пять лет.

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