ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе: обнародовано эффектное видео

Результат выполнения боевого задания бойцы зафиксировали на видео.

Силы ООС уничтожили новейшую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства.

Об этом сообщает пресс-служба 24-й ОМБр имени короля Даниила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в полосе ответственности 24-й бригады оккупанты долгое время использовали новейшую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства.

Читайте такжеНа Донбассе за сутки зафиксировано пять вражеских обстрелов - штаб

«Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций. Неоднократно специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксировала данную переносную станцию наземной разведки на временно оккупированных российскими наемниками территориях и в своих отчетах осуждала факты поставки Россией современного оружия на Донбасс», – пояснили в пресс-службе.

Военные подчеркнули, что благодаря мужеству личного состава и их умелым и слаженным действиям, бойцам ООС удалось обнаружить местоположение корректировщиков и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТУР и уничтожить ее.

Результат выполнения боевого задания бойцы зафиксировали на видео.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали, как ВСУ на Донбассе уничтожили минометную позицию и дом с боевиками.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram