ВСУ показали уничтожение позиции "ДНР", которую "подсветил" террорист Ходаковский: у оккупантов - серьезные потери (видео)

Позиция была полностью уничтожена ответным ударом.

Украинские военные с боевой группы К-2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ разнесли позицию российских оккупантов на Донбассе, которую "подсветил" организатор террористической группировки «Восток» Александр Ходаковский во время своего интервью.

Об этом на своем YouTube-канале сообщает Боевая группа К-2 54 ОМБр.

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Отмечается, что позиция находилась в промышленной зоне на Донбассе.

«Просмотрев внимательно видео с "Ходоком" (Александром Ходаковским – ред.), мы увидели свои ошибки, вычислили более точное место укрытия сепаратистов и ждали. Когда начался очередной обстрел наших позиций, полетела ответочка в "любимую" позицию Саши "Скифа", которую он нам должным образом "подсветил"», – говорится в сообщении.

Разведчики выполнили задание на отлично, поскольку позиция была полностью уничтожена.

«Ликвидированы 4 боевиков, тяжело ранены 3 боевика (которые, видимо, уже никогда не возьмут в руки оружие), уничтожен склад б/к, уничтожен крупнокалиберный пулемет, а уничтоженные и повреждены автоматы даже никто не считал). Товарищи предатели и россияне! Чаще освещайте в медиаресурсах позиции оккупационных войск, помогайте нам, как это делает Саша "Ходок"). Продолжение следует!» – добавили военные.

В видео отмечается, что уничтожение позиции происходило из разрешенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба ООС, вчера, 30 июня, украинские военные ранили трех российских оккупантов.

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