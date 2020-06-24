"Никто не убежал": ВСУ на Донбассе уничтожили минометную позицию и дом с боевиками (видео)

Разведка установила точное местонахождение позиции врага, после чего она была уничтожена.

Украинские военные показали, как уничтожили в районе проведения Операции объединенных сил минометную позицию террористов и здание, в котором находился враг.

Соответствующее видео появилось на канале Боевой группы К-2 54-й бригады в Youtube.

Авторы ролика уточнили, что события развернулись в степной части Донетчины на ее оккупированной части.

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"Теперь к вашему вниманию мы хотим показать уничтожение минометной позиции и жилого помещения оккупантов, к которым указанный выше "УРАЛ" (ранее уничтоженный ВСУ, - УНИАН) подвозил смертоносные мины и патроны. Так, одним солнечным утром враг начал стрелять по нашим позициям и по мирному населению. В связи с чем было принято решение на уничтожение врага и огневых средств. И к работе приступили разведчики. С помощью средств разведки было установлено точное местонахождение врага и его огневых средств и полетела "ответочка", - рассказали в бригаде.

"В результате ответного огня была полностью уничтожена огневая минометная позиция и жилое помещение врага. Как вы видите на видео, никто из оккупантов не сбежал", - добавляется в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня оккупанты в Донецке на фоне пандемии коронавируса согнали людей на парад.

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