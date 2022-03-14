16 марта не будет курсировать поезд №6404/6403 сообщением Ивано-Франковск – Рахов – Ивано-Франковск.

В "УЗ" изменили график и маршрут движения некоторых поездов. Так, поезд №6441 Коломыя – Рахов будет курсировать до ст. Ворохта по своему графику, со ст. Ворохта к ст. Рахов – по графику поезда №6403.

В обратном направлени поезд № 6442 Рахов – Коломыя будет курсировать со ст. Рахов до ст. Ворохта по графику поезда № 6404, из Ворохты в Коломыю – по графику поезда № 6442.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

По техническим причинам на среду, 16 марта, был отменен рейс №6404/6403 сообщением Ивано-Франковск – Рахов – Ивано-Франковск.

Также "УЗ" сообщила, что 16 марта маршрут пригородного поезда № 6441/6442 Коломыя – Ворохта – Коломыя будет продлен до ст. Ирпень.

"Просим пассажиров учесть временные изменения при планировании поездок в указанных сообщениях", - отметили в "Укрзализныце".

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Львов-Чоп на 15 марта.

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