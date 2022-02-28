Отделения работают на выдачу отправлений и денежных переводов.

По состоянию на 28 февраля 2022 года большинство отделений "Укрпочты" возобновили работу на выдачу отправлений и денежных переводов по всей территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Статус по областям такой:

Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая область – по стандартному графику;

Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Запорожская (только областной центр), Хмельницкая и Одесская область – по сокращенному графику;

Киевская, Николаевская (в Николаеве не работают), Херсонская, Харьковская (только в спокойных районах), Черкасская (в Черкассах не работают), Черниговская область – частично работают.

В то же время "Укрпочта" отменяет плату за хранение посылок до окончания боевых действий. Прием внутренних отправлений выполняется исключительно в открытом виде, а прием международных отправлений скоро восстановится. Денежные переводы принимаются и выдаются без ограничений, кроме переводов из/в страны-агрессоры.

Также в отделениях будут продавать дефицитные товары народного потребления.

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