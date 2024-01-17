Воздушные силы предупреждают об опасности.

Этой ночью российские захватнические войска в очередной раз атакуют территорию Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об их передвижении ифнормирует Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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В 00:27 военные сообщили, что российские дроны держат курс на Кропивницкий.

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По состоянию на 23:55 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Военные сообщили, что дроны находятся в западной части Днепропетровской области, продолжают движение в северо-западном направлении. Существует угроза для Николаевщины и Кировоградщины.

В 23:24 Воздушные силы предупредили о еще одной группе российских "шахедов", она движется из Херсонщины в северо-западном направлении.

В 22:43 военные сообщили в своем официальном Telegram-канале, что в Ахтырском районе Сумской области зафиксировали российский беспилотный летательный аппарат неустановленного типа.

Через несколько минут стало известно о движении группы ударных дронов типа "Shahed" из Запорожской области в направлении Днепропетровской.

Российские атаки по Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью оккупанты нанесли удары по Харькову. Сообщалось о разрушениях и большом количестве пострадавших.

По словам мэра города, в результате атаки повреждены по меньшей мере десять жилых домов. Пострадали 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели.

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