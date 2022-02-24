Во время боев за город Счастье враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали российские оккупанты.

Украинские войска ведут тяжелые бои за Станицу Луганскую.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"Тяжелые бои идут за счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу", - сказано в сообщении.

Сейчас Счастье находится под полным контролем украинских военных.

"В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали российские оккупанты", - сообщили в штабе.