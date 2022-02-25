Военным удалось захватить российскую технику.

На черниговском направлении, в частности и на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.

Об этом сообщил в своем Facebook главнокомандующий ВСУ.

"Вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян", - говорится в его публикации.