Украинские военные сбили вертолет Ми-8, который прилетел для эвакуации пилота штурмовика оккупантов, сбитого над Волновахой.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.
"За пилотом сбитого под Волновахой самолета РФ прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их тоже приземлили", - написал он.
Геращенко добавил, что украинские военные "ждут еще".
Он также опубликовал фото сбитого вертолета.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25.
Этот самолет бомбил жилища мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. Пилот катапультировался.