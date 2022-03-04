Сегодня над Волновахой подразделения ПВО Объединенных сил сбили вражеский Су-25, который бомбил помещения мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.

Украинские военные сбили вертолет Ми-8, который прилетел для эвакуации пилота штурмовика оккупантов, сбитого над Волновахой.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

"За пилотом сбитого под Волновахой самолета РФ прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их тоже приземлили", - написал он.

Геращенко добавил, что украинские военные "ждут еще".

Он также опубликовал фото сбитого вертолета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25.

Этот самолет бомбил жилища мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. Пилот катапультировался.

Вас также могут заинтересовать новости: