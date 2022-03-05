Ранее сообщалось, что с начала войны было сбито 39 самолетов и 40 вертолетов.

Военные Вооруженных сил Украины сбили еще один вертолет оккупантов Российской Федерации.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook.

"Час назад сбит очередной вертолет ВС страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Генштаб ВСУ распространил информацию, что украинскими силами было сбито примерно 39 самолетов (уточняется) и 40 вертолетов (уточняется).

Также с начала войны в Украине уже погибли более 10 тыс. оккупантов.