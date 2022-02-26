Русские солдаты оставили уцелевшую технику.

На северо-восточном направлении от Харькова российские военные оставили уцелевшую технику.

Видео с места опубликовали на странице Нацгвардии Украины.

"Танкисты ВСУ разбили колонну войск РФ, что заходила на северо-восточном направлении от Харькова. Подразделения спецназначения Нацгвардии получили задание провести доразведку и уничтожение остальные силы противника. Из трофеев - оставили уцелевшую технику", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня в Харьковской области на трассе Изюм-Харьков боевики обстреляли пассажирский автобус с людьми.

Также в Харькове сообщают о лицах, которые выдают себя за себя спасателей и заходят в бомбоубежища и временных укрытий будто для их проверки.