Власти Украины попросили мировое сообщество сфокусировать свое внимание именно на проблеме, связанной с ЧАЭС, отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Украинские власти требуют немедленно допустить ремонтную бригаду для ликвидации повреждений на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

Она отметила, что на захваченной вооруженными силами Российской Федерации Чернобыльской АЭС была повреждена специальная линия электропередач, в результате чего обесточенными остались энергоблоки.

"Мы требуем немедленно допустить ремонтную бригаду для ликвидации повреждений и просим мировое сообщество сфокусировать свое внимание именно на этой проблеме", - подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российско-фашистские войска.

9 марта в результате враждебных действий оккупантов была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.

На хранилище отработанного ядерного топлива находятся около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не справятся с охлаждением. Как следствие - возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, в европейские страны.

Кроме того, не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, который там находится, получит опасную дозу излучения.

Также не работает система пожаротушения, и это огромный риск в случае пожара, который может произойти вследствие попадания снаряда.

9 марта Украина информировала Международное агентство по атомной энергии о том, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение. Украинская сторона 9 марта заявила, что на восстановление электроснабжения есть 48 часов.

В настоящее время возле Чернобыльской АЭС продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и восстановление энергопитания.

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