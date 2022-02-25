Российские оккупанты, понеся значительные потери, спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ.

Украинские Вооруженные силы прорвали позиции оккупантов в районе Беловодска в Луганской области.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в социальной сети Facebook.

"Сегодня в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением", - отмечается в сообщении.

"Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ", - сказано в сообщении.

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