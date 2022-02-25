Украинские силы прорвали позиции оккупантов в районе Беловодска / фото Вячеслав Ратинский
Украинские Вооруженные силы прорвали позиции оккупантов в районе Беловодска в Луганской области.
Об этом сообщает Операция объединенных сил в социальной сети Facebook.
"Сегодня в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением", - отмечается в сообщении.
"Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ", - сказано в сообщении.