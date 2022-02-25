Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП.

Украинские силы отбили наступление российских оккупантов на линии разграничения в районе Трехизбенки в Луганской области.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить.

Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.

Как писал УНИАН, в среду, 27 октября, боевики обстреляли жилые районы населенного пункта Трехизбенка на Луганщине.

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