/ фото пресс-служба ВСУ
Украинские силы отбили наступление российских оккупантов на линии разграничения в районе Трехизбенки в Луганской области.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в социальной сети Facebook.
"Бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить.
Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.
Как писал УНИАН, в среду, 27 октября, боевики обстреляли жилые районы населенного пункта Трехизбенка на Луганщине.