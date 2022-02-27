Директор Украинского института будущего отмечает, что контактов там очень много.

Украинские кибервойска взломали телефонные справочники высшего руководства России.

Об этом сообщил директор Украинского института будущего Виктор Андрусив в Facebook.

"Завершаем четвертый героический день нашей Украинской отечественной войны еще одной победой. Украинские кибервойска взломали Кремль и вытащили базу контактов российских чиновников. Там телефоны и емейлы. Звоните и пишите этим подонкам все, что о них думаете", - написал он.

По словам Андрусива, контактов там очень много.

"Поэтому мы сделали бот для удобства выбора, кому вы можете сказать свои чувства и мысли. И не стесняйтесь в выражениях: ну что, Путин, как тебе наш Майдан, подонок? ПС: Вместо 8 в начале набирайте +7, если будете звонить", - добавил директор Украинского института будущего.

Как сообщал УНИАН, группа хакеров Anonymous взломала сайт Минобороны России и слила базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена работников Министерства. Группа заявила, что все силы хакеров со всего мира сейчас нацелены на Россию.

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