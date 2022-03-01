Оккупанты не понимают много украинских высказываний.

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук отмечает, что украинские кибервойска попросили переписываться исключительно на украинском языке.

Об этом он написал в своему Telegram-канале.

"Наши кибервойска попросили переписываться исключительно на украинском языке! Чтобы отличать нашу переписку от вражеской. Передайте знакомым. Идет атака флуда с отжатых телефонов. Но они не понимают много наших украинских высказываний, это наше все", - отметил Соломчук.

Как сообщал УНИАН, хакеры "положили " официальные сайты главных ведомств России.

Вас также могут заинтересовать новости: