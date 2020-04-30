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Отомстили за собрата: бойцы ракетой уничтожили автомобиль командиров боевиков (видео)

09:02, 30 апреля 2020
Война
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Операция мести требовала активного взаимодействия нескольких подразделений / фото УНИАН

Об этом в Telegram сообщил корреспондент Андрей Цаплиенко.

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Бойцы таким образом отомстили за обстрел «Золотого-4», когда террористы накрыли огнем три дома мирных жителей. Тогда же от осколка снаряда погиб молодой украинский защитник.

«Операция мести, которую провела «тридцатка», требовала активного взаимодействия нескольких подразделений. И качественной и грамотной разведки», – пояснил журналист.

По его словам, в течение нескольких лет на этом участке фронта боевики расстреляли не один украинский военный автомобиль.

«Ребята из «тридцатки», похоже, изменили ситуацию в свою пользу», – написал Цаплиенко.

Как сообщал УНИАН, во время боевых действий в Луганской области вечером, 28 апреля, погиб солдат 93 ОМБр Алексей Лисин.

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