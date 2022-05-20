Небо над Львовщиной осталось спокойным.

Над Львовщиной украинские военнослужащие сбили российскую крылатую ракету.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

"Имели одно оповещение о воздушной тревоге (от 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая). На посте визуального наблюдения заметили предположительно крылатую ракету. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовщиной осталось спокойным", - отметил Козицкий.

Напомним, что в ночь на 17 мая враг обстреливал военный объект в Яворовском районе Львовской области. Обломки сбитой ракеты тогда частично повредили железнодорожную инфраструктуру.

Вас также могут заинтересовать новости: