Россияне воспользовались критическим дефицитом ракет для ПВО во время разрушительной кампании ударов по энергетической инфраструктуре в 2024 году.

Украина не может прикрывать объекты энергосистемы, которые уже отремонтировала, но еще ремонтирует, поскольку не хватает ракет ПВО.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью Kyiv Post. По его словам, нехватка критически важных ракет противовоздушной обороны препятствует способности защитить критически важную инфраструктуру Украины от российских ударов.

Сахарук отметил, что на каждую ракету-перехватчик, которую Украина имеет для защиты от российских ударов по энергосистеме, Россия имеет от пяти до шести ракет для запуска по Украине. Если Россия запустит 10 ракет по любой цели в Украине, украинским силам нужно будет ответить по меньшей мере 12 ракетами ПВО.

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Резкая разница между необходимым и фактическим соотношением украинских средств ПВО и атакующих ракет РФ означает, что недостаток ракет-перехватчиков делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала или ремонтирует.

В то же время Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские удары вызвали серьезные ограничения в мощностях по производству электроэнергии в Украине. Оккупанты воспользовались уязвимостью украинской ПВО во время ударов по энергосистеме в течение этого года.

Ситуация в энергосистеме

Ранее Сергей Коваленко сообщал, что этой зимой дефицит электроэнергии в Украине может составлять до 35%. Поэтому украинцам надо готовиться к тому, что свет может быть всего лишь шесть-семь часов в день.

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, как минимум две следующие зимы украинцы будут жить с отключениями электроэнергии. Сейчас состояние энергетической системы можно оценить на 3 из 12 баллов.

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