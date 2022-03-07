Эффективная противовоздушная оборона это когда враг о ней не знает.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации призывают украинцев не снимать и не публиковать видео работы системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.

"Эффективная противовоздушная оборона — когда враг о ней не знает и не имеет представления, откуда "прилетит". Поэтому не публикуйте видео таких салютов. Все видео вылетов и попадания ракет демаскируют системы ПВО", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи отмечают, что публикация таких видео снижает защиту наших городов, а значит, ведет к смерти близких и друзей.

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