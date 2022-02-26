Эти лица в настоящее время используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп.

На территорию Украины в каждый населенный пункт заехали так называемые "спящие группы", члены которых снимали квартиры и проживали там, ожидая времени "Ч".

Об этом говорится в телеграм-канале Ukraine NOW. "В основном квартиры снимали пользуясь услугами риелторов", - отмечается в сообщении.

"В населенных пунктах (городах) у риэлторов существуют свои рабочие чаты. Просьба к риелторам и всем гражданам, если у вас есть информация о лицах мужского пола похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 года по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102‼", - отмечается в сообщении.

Эти лица в настоящее время используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооружены.

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