Гражданам Украины не рекомендуют общаться с незнакомыми, особенно с теми, кто плохо ориентируются на местности.

В сети распространяется информация о том, что людей в Киеве, Харькове и других городах добавляют в чаты, якобы для помощи друг-другу.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Существуют угрозы, что такие каналы созданы для диверсантов, чтобы ввести в заблуждение людей и усыпить внимание. Также напоминаем, что если кто-то незнакомый, особенно из тех, которые не ориентируются на местности, спрашивает вас о планах или любую другую информацию - не общайтесь с ними, а по возможности примите меры по их задержанию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.