В случае химической атаки надо использовать противогазы \ Фото УНИАН

Россия начала активно распространять фейки о химическом оружии, из-за чего иностранные разведки опасаются, что это подготовка к использованию химического оружия, как РФ уже делала это в Сирии.

На данный момент в Украине нет никаких аварий, но каждый должен знать базовые правила поведения во время них, говорится в сообщении Ukraine NOW.

В случае химической атаки или аварии необходимо:

  • плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;
  • заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
  • включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний;
  • предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
  • выключить бытовые приборы и газ.

В случае эвакуации во время химической атаки или аварии требуется:

  • взять с собой аптечку.
  • одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи
  • использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
  • оставить помещение, используя лестницу. 
  • не касаться никаких предметов, не ступать в лужи.
  • не есть и не пить ничего. 

"В случае аварий с выбросом хлора — старайтесь передвигаться по возвышенностях, в случае выброса аммиака — низинами. Как можно скорее оставьте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра", - отмечается в сообщении.

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