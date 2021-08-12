12 августа Россия направила на оккупированные территории 7 грузовых автомобилей в сопровождении 2 автомобилей МЧС РФ.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за продолжения противоправной практики отправки так называемых "гумконвоев" на Донбасс с нарушением украинского законодательства и международного права.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых "гуманитарных конвоев", - говорится в заявлении.

В частности, 12 августа Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 102-й так называемый "гуманитарный конвой" в составе 7 грузовых автомобилей в сопровождении 2 автомобилей МЧС РФ.

Как сказано в заявлении, перемещение произошло через неподконтрольный правительству участок границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Читайте также"Спину развернуло к косты": жена погибшего на Донбассе дедушки рассказала о жутком обстреле (видео)"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - сказано в заявлении.

В связи с этим МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украины и неукоснительно соблюдать международное право и украинское законодательство.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Донбассе российские оккупанты ранили украинского военного.

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Автор: Виталий Саенко