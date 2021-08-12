Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за продолжения противоправной практики отправки так называемых "гумконвоев" на Донбасс с нарушением украинского законодательства и международного права.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины.
"МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых "гуманитарных конвоев", - говорится в заявлении.
В частности, 12 августа Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 102-й так называемый "гуманитарный конвой" в составе 7 грузовых автомобилей в сопровождении 2 автомобилей МЧС РФ.
Как сказано в заявлении, перемещение произошло через неподконтрольный правительству участок границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
Читайте также"Спину развернуло к косты": жена погибшего на Донбассе дедушки рассказала о жутком обстреле (видео)"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - сказано в заявлении.
В связи с этим МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украины и неукоснительно соблюдать международное право и украинское законодательство.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Донбассе российские оккупанты ранили украинского военного.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- "Спину развернуло до кости": жена погибшего на Донбассе дедушки рассказала о жутком обстреле (видео)
- "Владимир Владимирович, за что?": РФ запретила въезд известной украинской сепаратистке (видео)
- Боевики обстреляли хлебное поле возле Нью - Йорка: обнародовано фото последствий
- Сутки на Донбассе: боевики убили мирного жителя и ранили украинского военного
- Украина может достроить корвет "Владимир Великий", превратив его во фрегат - Минобороны