Украина в июне понесла потери на Донбассе: журналисты назвали имена погибших бойцов (фото)

В июне украинские военные понесли потери на Донбассе.

Журналисты привели данные о боевых потерях украинской армии на Востоке за июнь 2020 года.

В материале, опубликованном на "Цензор.НЕТ", можно найти не только имена и фамилии, а более подробную информацию о каждом погибшем Герое. Отмечается, что перечень не является окончательным.

1. Леонид Цезарович Добрянский (позывной "Старый") родился 31.07.1974 года в селе Зарудинцы Ружинского района Житомирской области в многодетной семье. С 1992 года жил в Киеве.

Впервые был призван по мобилизации 28.03.2014 года. "Старый" рвался в разведку, он не видел себя нигде, кроме этой структуры, и в конце концов добился своего, его поставили в батальонной разведки 72-й отдельной механизированной бригады, в составе которой принимал участие в боевых действиях в районе Мариуполя, Артемовска, Краснопартизанска, возле которого был контужен. За время службы Леонид Цезарович отличился необыкновенной храбростью и нестандартным военным мышлением, на его счету были и атаки вражеских блокпостов, и захват пленных.

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Осенью 2015 года "Старый" перешел служить в 30-ю ОМБр, где снова стремился быть разведчиком, говорил, что не может без этого, что там его ребята. Поэтому разведывательное подразделение бригады приняло его, и он этим очень гордился, ведь нигде больше себя не видел, только разведчиком. 2015-2016 года принимал участие в боевых действиях в районе Светлодарска, 2018-2019 – на Светлодарской дуге, а в этом году выполнял боевые задачи на Луганщине.

Прапорщик, командир отделения взвода управления разведывательной роты 30-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 13 июня около 21:45 в районе поселка городского типа Троицкое Луганской области в результате смертельных минно-взрывных ранений во время минометного обстрела со стороны наемников РФ.

Похоронили Леонида Цезаровича 17 июня на Аллее Славы Лукьяновского военного кладбища в Киеве. У него остались двое братьев (еще один его родной брат трагически погиб 2015 года на Яворовском полигоне), жена и дочь.

2. Илья Николаевич Струк родился 01.08.1995 года в селе Летничье Владимир-Волынского района Волынской области в многодетной семье.

Он был призван в первую волну мобилизации и защищал Украину более шести лет. В последнее время планировал жениться и поступить на офицерские курсы, но не успел сделать ни первого, ни второго. Собратья о нем говорят кратко, но исчерпывающе: "Казак. Настоящий. Простой человек, но украинец до мозга костей. Готов всегда рубить врага. Не всегда понятен, иногда невыносимый из-за своего специфического юмора, но всегда искренний, отзывчивый и общительный."

Старший матрос, гранатометчик 503-го отдельного батальона морской пехоты.

Погиб 17 июня в районе поселка Шумы Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения во время обстрела наших позиций из стрелкового оружия.

После прощания 20 июня во Владимире-Волынском похоронили Илью Струка на кладбище села Поничев. У него остались мать, брат и две сестры.

3. Богдан Сергеевич Коваленко (позывной "Геркулес") родился 02.01.1998 года в поселке городского типа Новая Водолага Харьковской области.

28.07.2017 года был призван по контракту в ряды Вооруженных Сил Украины.

Старший солдат, наводчик-оператор 2-го разведывательного взвода 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады. Погиб 18 июня в 21:55 в районе города Авдеевка Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения снайпером наемников РФ. Умер по дороге в больницу.

Похоронен 21 июня в родном селе. У него осталась бабушка.

4. Иван Мирославович Дедюх родился 21.01.1983 года в Тернополе.

В 1999 году Иван завершил учебу в местной школе №28, после чего сразу поступил в профессионально-техническое училище №9, которое окончил в 2001 году и сразу был призван на срочную службу. Демобилизовавшись в 2003 году, мужчина женился, работал торговым агентом, экспедитором и водителем такси.

Он прослужил один год в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде, затем вернулся домой и отправился на полгода в Польшу.

Вернувшись из-за границы, мужчина снова решил идти в ряды ВСУ, и подписал годовой контракт с 44-й отдельной артиллерийской бригадой. Потом опять устроился работать на такси, но долго в мирной жизни быть не смог, поэтому 21.04.2020 года снова подписал контракт, на этот раз с батальоном "Айдар".

Младший сержант, командир боевой машины - командир отделения штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 27 июня около 11:30 в районе села Старогнатовка Бойковского района Донецкой области от смертельных осколочных ранений, которые получил в результате взрыва неизвестного происхождения, произошедшего во время инженерного оборудования позиций подразделения.

Похороны запланированы на 1 июля в Тернополе. У него остались родители, жена, сын и дочь.

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