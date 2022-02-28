Денис Монастырский отметил, что нарушила основные принципы организации.

Украина призвала Интерпол срочно исключить Российскую Федерацию из состава организации. Причина такого требования – нарушение основных принципов и злоупотребление.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

"Россия должна быть исключена из состава организации Интерпол за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в Украине", - говорится в сообщении.